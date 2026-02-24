Yeni Şafak
Sözde fenomen Mika Raun'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Sözde fenomen Mika Raun'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

21:3124/02/2026, Salı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mika Raun ve Batuhan Can’ın test sonuçları pozitif çıktı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan cinsiyetini terk eden 'Mika Raun' takma isimli sözde fenomen Mikail Can Kurnaz ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen
"ünlülere yönelik uyuşturucu"
soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Mika Raun,
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak"
suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.



#Uyuşturucu
#Mika Raun
#Pozitif
