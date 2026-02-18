Yeni Şafak
Manisa’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

17:2218/02/2026, Çarşamba
IHA
Gözaltına alınan H.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde narkotik ekiplerinin park, bahçe ve sokaklarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 14 parça sentetik kannabinoid ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşeylül Mahallesi’nde uyuşturucu olaylarının yoğun olduğu park, bahçe ve sokaklarda kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulamada, 14 parça A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheli H.M.’ye (25) ait iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde ele geçirilen uyuşturucu maddelere el koydu. Gözaltına alınan H.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Manisa
#uyuşturucu
#operasyon
