Manisa’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşeylül Mahallesi’nde uyuşturucu olaylarının yoğun olduğu park, bahçe ve sokaklarda kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulamada, 14 parça A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheli H.M.’ye (25) ait iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde ele geçirilen uyuşturucu maddelere el koydu. Gözaltına alınan H.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.