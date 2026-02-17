Yeni Şafak
Manisa'da halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen öldü

10:3917/02/2026, Salı
AA
Sarıçam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sarıçam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde halı sahada fenalaşan 45 yaşındaki öğretmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçedeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Vedat Sarıçam, oyunun son anlarında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Sarıçam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda görev yapan evli ve 3 çocuk babası Sarıçam'ın cenazesinin, Hacıbey Camisi'nde kılınacak namazın ardından Alaşehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.



