Ehliyet sınavında kalp krizi geçiren aday hayatını kaybetti

Aydın’da yaşayan Üzeyir Hazar (18) isimli genç ehliyet almak için girdiği sınavda 09 ABS 178 plakalı motosikletle seyir haline geçti. Sınav güzergahındayken iddiaya göre kalp krizi geçiren Hazar, motosikletin hakimiyetini kaybetti. Devrilen ve sürüklenen motosikletten düşen Hazar ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Hazar’ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen Hazar hayatını kaybetti. Hazar’ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.