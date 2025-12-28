Akrabasının dairesinin önüne çöp döktü gözaltına alındı

İstanbul Esenler’de alt katında oturan akrabasının dairesinin önüne çöp döken ve kapısına tehdit içerikli yazılar yazan C.D., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Esenler Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir apartmanda şüpheli C.D, alt katında oturan akrabasının evinin önüne çöp dökerek, kapısına ve duvarlarına tehdit içerikli yazılar astı.
C.D. şikayet üzerine Esenler Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Öte yandan, C.D'nin çöp döktüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.