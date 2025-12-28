Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Akrabasının dairesinin önüne çöp döktü gözaltına alındı

Akrabasının dairesinin önüne çöp döktü gözaltına alındı

17:0128/12/2025, dimanche
AA
Sonraki haber
Çöp ve tehdit krizi böyle ortaya çıktı.
Çöp ve tehdit krizi böyle ortaya çıktı.

İstanbul Esenler’de alt katında oturan akrabasının dairesinin önüne çöp döken ve kapısına tehdit içerikli yazılar yazan C.D., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Esenler Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir apartmanda şüpheli C.D, alt katında oturan akrabasının evinin önüne çöp dökerek, kapısına ve duvarlarına tehdit içerikli yazılar astı.

C.D. şikayet üzerine Esenler Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, C.D'nin çöp döktüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.



#Esenler
#Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü
#gözaltı
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yozgat'ta okullar tatil edildi mi? Yozgat Valiliği açıklaması geldi