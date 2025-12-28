Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu

Adana’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu

15:2628/12/2025, الأحد
IHA
Sonraki haber
Adana
Adana

Sarıçam’da yol kenarında fenalaşan 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayın kesin nedeni, yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Balcalı Mahallesi’nde meydana geldi. Vatandaşlar, Yeşil Bulvar kenarında bir kadının hareketsiz halde durduğunu görünce 112’yi arayarak bilgi verdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise yaptığı çalışmada ölen kadının 63 yaşındaki Menekşe Bozkurt olduğunu tespit etti. Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kadının kalp krizinden öldüğü değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak.



Bozkurt’un Çukurova Üniversitesi yerleşkesindeki bahçeden portakal toplamaya gittiği, evine dönerken yol kenarında fenalaşarak öldüğü de öne sürüldü.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



#Adana
#Sarıçam
#Çukurova
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur zammı 2026: Ocak memur zammı ne kadar olacak?