İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

16:5528/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
AA
Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu Koruköy yakınlarında sürücüleri henüz belirlenemeyen 59 LP 238 plakalı otomobil ile 34 HTN 594 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 yolcu, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle 59 LP 238 plakalı otomobilin motorunun koparak araziye savrulduğu görüldü.




