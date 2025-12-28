Van’da 51 kilo skunk bulundu

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak Başkale ilçesi Öncüler Mahallesi’nde operasyon düzenlediği belirtildi.