Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul’da eğlence mekanları ve otele uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul’da eğlence mekanları ve otele uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

12:3528/12/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

İstanbul’da 34 eğlence mekanı ile 1 otele yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Aralık’ta 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; ‘Amaya’ isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain, ‘Bebek Otel’ isimli iş yerinde 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi.




‘Taksim Club IQ’ isimli iş yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek, ‘Kastel Elektro Müzik’ isimli iş yerinde 100 adet tabanca fişeği ile yaklaşık 1 gram skunk maddesi, ‘Suma Han’ isimli iş yerinde ise satışa hazır halde 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain maddesi bulundu.






Operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

#istanbul
#uyuşturucu
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS bursluluk sınavı 2026 ne zaman yapılacak?