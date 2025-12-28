İstanbul’da eğlence mekanları ve otele uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

‘Taksim Club IQ’ isimli iş yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek, ‘Kastel Elektro Müzik’ isimli iş yerinde 100 adet tabanca fişeği ile yaklaşık 1 gram skunk maddesi, ‘Suma Han’ isimli iş yerinde ise satışa hazır halde 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain maddesi bulundu.



















