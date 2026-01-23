Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ağabeyinin ölüm haberini aldı: Aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ağabeyinin ölüm haberini aldı: Aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

15:1823/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Aynı gün ölen kardeşler Şükrü ve İhsan Duman, bugün öğle vakti Çayıralan Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Aynı gün ölen kardeşler Şükrü ve İhsan Duman, bugün öğle vakti Çayıralan Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gören Şükrü Duman’ın (68) hayatını kaybettiği haberini, Ordu'da öğrenen kardeşi İhsan Duman (65), cenaze işlemleri için gittiği Akkuş ilçesinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Aynı gün ölen iki kardeş, toprağa verildi.

Şükrü Duman, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ağabeyinin ölüm haberini Ordu'nun Ünye ilçesinde alan İhsan Duman, cenaze işlemleri için Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'ne geldi. İhsan Duman da işlemlerin ardından geçirdiği ani kalp krizi sonucu dün yaşamını yitirdi. Aynı gün ölen kardeşler Şükrü ve İhsan Duman, bugün öğle vakti Çayıralan Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



#Ankara
#Şükrü Duman
#Ordu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1989-2009 Sigorta girişi olanlara müjde geldi! EYT sonrası Kadın - Erkek için erken emeklilik yolu açıldı