Sahtecilikten rüşvete dolandırıcılıktan istismara: Ankara Adliyesi 2025’i bilanço yılı ilan etti

2025'in belli başlı konuları olan 331 bin 200 soruşturma dosyası, iddianameye dönüştü, karara bağlandı. Edinilen bilgilere göre, önceki yıllara ait dosyalar ile birlikte pek çok dosya karara bağlandı. Bu sayı, bu yıl adliyeye gelen evrak sayısından daha fazla dosyanın karara bağlanması demek.

Sahte e-imza çetesi

Yılın ilk büyük operasyonu, Gazi Üniversitesi ve Millî Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte elektronik imza üreten yapıya yönelik oldu. Sahte e-imzalarla mezuniyet belgesi düzenleyen, sınav sonuçlarını değiştiren 161 şüpheli hakkında Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

“Deprem konutu” vaadiyle dolandırdılar

Kendilerini istihbarat görevlisi ve bakanlık personeli olarak tanıtan şüphelilerin, deprem konutları için ihale verileceği vaadiyle vatandaşlardan para topladığı belirlendi. Bu kapsamda 8 kişi nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Borsa ve yatırım tuzağı

Yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları kandıran başka bir yapı ise toplamda 18 milyon 523 bin lira, 48 bin 675 dolar, 75 bin 133 avro, altın ve gümüş üzerinden büyük bir zarara yol açtı. 15 şüpheli 6 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Deprem araçları üzerinden kaçakçılık

Deprem bölgesinden ucuza alınan hasarlı araçlara yurt dışından getirilen araçların şase numaralarının işlendiği tespit edildi. Kaçakçılık, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

SAHTE KİMLİK,

SAHTE BELGE,

SAHTE MESLEK

Kamu görevlilerine ait sahte kimlikler ve sahte e-imzalarla ehliyet, sertifika ve eğitim belgeleri üreten örgüte yönelik iki ayrı operasyonda toplam 219 şüpheli yakalandı.

Tehdit ve istismar çetesi C31K platformu kıskaca alındı

Telegram ve Discord üzerinden faaliyet gösteren “C31K” platformunda çocuk istismarı, hayvana işkence, şehit ailelerine hakaret ve tehdit içerikleri paylaşan 38 şüpheli hakkında siber suç operasyonu yapıldı.

Sokaklarda "torbacı" temizliği

Uyuşturucu ticaretine yönelik yılın en geniş operasyonlarından birinde, Ankara genelinde 566 şüpheli hakkında gözaltı ve arama talimatı verildi.

“Polis ve savcıyız” dediler yakayı ele veriler

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin, bu yöntemle yaklaşık 50 milyon liralık menfaat sağladığı belirlendi. 24 şüpheli 11 ilde yakalandı.

Hayvanseverlerin duyguları sömürüldü

Sokak hayvanları adına bağış toplayan bazı dernek yöneticilerinin, 25 milyon lirayı aşkın parayı zimmetlerine geçirdiği ortaya çıktı. 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

ABB konser dosyası

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2021–2024 yılları arasında düzenlediği konserlerde 154 milyon 453 bin liralık kamu zararı oluştuğu iddiasıyla 13 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldü.

MSB’de rüşvet soruşturması

Millî Savunma Bakanlığına ait izin belgeleri üzerinden menfaat temin edildiği iddiasıyla 27 kişi rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hakaret, tehdit ve veri ifşasında bulunan C7K grubuna operasyon

Telegram’daki “C7K” grubunda devlet büyüklerine, şehit ailelerine ve yargı mensuplarına yönelik tehdit içerikleri paylaşıldığı belirlendi. 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yasadışı sorgu paneli “sowıx”

Vatandaşların adres, tapu ve GSM bilgilerine erişim sağlayan “sowix” adlı yasadışı sistemle ilgili 8 şüpheli yakalandı.

Kamu verileri üzerinden casusluk

Kamu kurumlarına ait verilere yetkisiz erişim sağlandığı ve bunun sistematik casusluk faaliyetine dönüştüğü belirlendi. 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Illegalplatform.org çökertildi

Kredi kartı verileri, zararlı yazılımlar, oltalama sistemleri ve IPTV kaçakçılığı yapan 26 şüpheliye yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

“Telebar” operasyonu

Fuhuşa teşvik ve aracılık suçlamasıyla 9 işletmede çalışan 83 kişi gözaltına alındı.

Fuhuş tuzağıyla yağma

Sosyal medya üzerinden buluşma ayarlayarak vatandaşları yağmalayan 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Sahte mit ve define masalı

Kendilerini MİT ve elçilik görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, define ve tarihi eser vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi. 34 kişi yakalandı.

Sahte özel güvenlik ve meslek belgeleri

Para karşılığı sahte güvenlik, SRC ve mesleki yeterlilik belgeleri düzenleyen 13 şüpheli gözaltına alındı.

12 yıllık cinayet aydınlatıldı

2013 yılında işlenen bir cinayet dosyası yeniden açıldı. 4 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan işlem yapıldı.

FETÖ’nün mahrem yapılanması

FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmasına yönelik 8 ayrı operasyonda bin 245 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldü.

Sınav dosyalarında on binlerce işlem

KPSS, ALES, YDS, LYS, ÖSS, hakimlik, kaymakamlık, emniyet ve askeri sınavlar dahil olmak üzere FETÖ bağlantılı usulsüzlük dosyalarında on binlerce kişiyle ilgili işlemler tamamlandı.



