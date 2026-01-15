Usulsüz konser davasında tahliyelere itiraz: ABB davasında 3 sanığa yakalama kararı

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin “kamu zararı” iddiasıyla açılan davada kritik bir gelişme yaşandı. Tahliye edilen sanıklardan Selahattin Çelikkaya, Onur Evren ve Hacı Ali Bozkurt hakkında yeniden tutuklu yargılama kararı verilirken, 3 isim için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.





5 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14 sanığın yargılandığı dosyada, 7-8 Ocak’ta iki gün süren son celsede tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Haluk Erdemir ve Hüseyin Zehir adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Tutuklu yargılanan 5 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise tahliye kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, organizasyon şirketi sahibi sanıklardan Selahattin Çelikkaya, Onur Evren ve eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt’un yeniden tutuklu yargılanmasına hükmetti. Kararla birlikte üç sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.





PİYASA DEĞERİNİN ÜZERİNDE ÖDEME İDDİASI

Soruşturma, ABB’nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının kamu zararına yol açtığı iddiasıyla başlatıldı. İddianamede, ABB ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan konser ve teknik hizmet alımlarında piyasa rayiç bedellerine uygun olmayan ödemeler gerçekleştirildiği öne sürüldü.





BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ZARAR 154 MİLYON LİRA

İddianamede yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı müfettiş raporu ile 17 Eylül 2025 tarihli bilirkişi raporunda, 2021-2024 döneminde gerçekleştirilen 32 konser hizmet alımında yüklenici firmalara piyasa değerinin üzerinde ödeme yapıldığı, bu yolla toplam 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında haksız menfaat sağlandığı kaydedildi.