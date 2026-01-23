Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara’da dev operasyon: Bin 25 aranan şahıs yakalandı

Ankara’da dev operasyon: Bin 25 aranan şahıs yakalandı

10:1823/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan bin 25 kişinin yakalandığını duyurdu.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 16-22 Ocak'ta emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 27, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası olan 48, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 348 ve ifadeye yönelik aranan 596 şüpheli olmak üzere 1025 kişi yakalandı.



#aranan şüpheli
#Ankara Valiliği
#jandarma
#polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oyanacak? İşte 23 Ocak maç programı