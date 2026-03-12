"Suriye-Rojava’da Kobani doğumlu önemli bir şahsiyet Salih Muslim vefat etmiş. Üzgünüm." diyen Tanrıkulu, "Müslim bütün hayatı boyunca demokratik bir Suriye ve Suriye’nin bileşenlerinin temel hakları için mücadele etmiş, zamanında Türkiye’de kırmızı halılar ile karşılanmış bir siyaset ve sivil toplum önderiydi." ifadelerini kullandı.