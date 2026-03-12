Yeni Şafak
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK elebaşı Salih Müslim için taziye: Sivil toplum önderiydi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK elebaşı Salih Müslim için taziye: Sivil toplum önderiydi

17:2112/03/2026, الخميس
Yeni Şafak
PKK elebaşlarından Müslim'in ölümü CHP'li Tanrıkulu'nu üzdü.
PKK elebaşlarından Müslim'in ölümü CHP'li Tanrıkulu'nu üzdü.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin elebaşlarından Salih Müslim öldü. CHP Diyarbakır Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Müslim için taziye mesajı paylaşıp 'sivil toplum önderiydi' güzellemesi yaptı.

Aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan YPG elebaşlarından Salih Müslim, örgüte yakın kaynaklara göre; Erbil'de tedavi gördüğü hastane organ yetmezliğinden can verdi.

CHP'li Tanrıkulu'ndan PKK elebaşı Müslim için taziye

CHP Diyarbakır Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Müslim için taziye mesajı paylaştı.

'Sivil toplum önderi' güzellemesi

"Suriye-Rojava’da Kobani doğumlu önemli bir şahsiyet Salih Muslim vefat etmiş. Üzgünüm." diyen Tanrıkulu, "Müslim bütün hayatı boyunca demokratik bir Suriye ve Suriye’nin bileşenlerinin temel hakları için mücadele etmiş, zamanında Türkiye’de kırmızı halılar ile karşılanmış bir siyaset ve sivil toplum önderiydi." ifadelerini kullandı.

"Bütün halkımıza baş sağlığı diliyorum"

Tanrıkulu paylaşımını, "Başta ailesi olmak üzere, yakınlarına ve bütün halkımıza baş sağlığı diliyorum." sözleriyle noktaladı.



