CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun terör aşkı depreşti: Canlı yayında TSK'ya alçak iftiralarda bulundu

Sezgin Tanrıkulu
Seçimlere terör örgütünün arka bahçesi gibi faaliyette bulunan HDP ile birlikte giren CHP'nin, terör örgütü ile olan yakınlaşması seçim sonrasında da bitmedi.
Canlı yayında skandal
Son olarak TV100'de yayınlanan bir programın canlı yayınına telefonla bağlanan Tanrıkulu, adeta terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal sözler sarf etti.
TSK'ya alçak iftira
Terör örgütünün yalanlarından medet uman Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atarak TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığını iddia etti.
Düşmanlıkta sınır tanımayan Tanrıkulu, kendince TSK'yı bu nedenden ötürü sorgulayacaklarını belirterek şu hezeyanlarda bulundu;
CHP'li Tanrıkulu'nun skandal sözleri stüdyodaki konuklardan da tepki çekerken sosyal medyada da infial uyandırdı.