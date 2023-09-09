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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun terör aşkı depreşti: Canlı yayında TSK'ya alçak iftiralarda bulundu

HDP'nin siyasi ortağı olan CHP'nin terörist cenazelerinde boy göstermesiyle bilinen 'milletvekili' Sezgin Tanrıkulu, yeni bir skandala imza attı. Tanrıkulu, son olarak katıldığı canlı yayında TSK'nın 15 köylüyü helikopterden aşağı attığını iddia ederek alçak iftiralarda bulundu.

Lokman Özdemir
09:49 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sezgin Tanrıkulu

Sezgin Tanrıkulu

Seçimlere terör örgütünün arka bahçesi gibi faaliyette bulunan HDP ile birlikte giren CHP'nin, terör örgütü ile olan yakınlaşması seçim sonrasında da bitmedi.

Terörist cenazelerine katılıp, savunma sanayii alanında üretilen yerli ve milli silahları hedef alarak her fırsatta Türk devletine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kin kusan Diyarbakır Milletvekili
Sezgin Tanrıkulu
yeni bir skandala daha attı.


Canlı yayında skandal

Son olarak TV100'de yayınlanan bir programın canlı yayınına telefonla bağlanan Tanrıkulu, adeta terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal sözler sarf etti.

TSK'ya alçak iftira

Terör örgütünün yalanlarından medet uman Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atarak TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığını iddia etti.

Düşmanlıkta sınır tanımayan Tanrıkulu, kendince TSK'yı bu nedenden ötürü sorgulayacaklarını belirterek şu hezeyanlarda bulundu;

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız."
Tanrıkulu'nun sözlerine tepki gösteren programın moderatörü Cansu Canan Özgen
"TSK üzerinden bir takım talihsiz açıklamalar yapma hakkı doğsun diye biz onu (Sezgin Tanrıkulu) bu yayına bağlamadık. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde bulunanlarla TSK'nın içine karışmış bir takım hainlerdi, bir avuç vatan hainiydi ve teröristlerdi. Bu ayrımı da bir milletvekili olarak Meclis'te halkı temsil eden bir insan olarak, bir kişi olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendisinin yapmasını tercih ederdim. Keşke bağlamasaydım"
ifadelerini kullandı.

CHP'li Tanrıkulu'nun skandal sözleri stüdyodaki konuklardan da tepki çekerken sosyal medyada da infial uyandırdı.



#Sezgin Tanrıkulu
#CHP
#PKK
#TSK
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