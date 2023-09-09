CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun terör aşkı depreşti: Canlı yayında TSK'ya alçak iftiralarda bulundu

"TSK üzerinden bir takım talihsiz açıklamalar yapma hakkı doğsun diye biz onu (Sezgin Tanrıkulu) bu yayına bağlamadık. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde bulunanlarla TSK'nın içine karışmış bir takım hainlerdi, bir avuç vatan hainiydi ve teröristlerdi. Bu ayrımı da bir milletvekili olarak Meclis'te halkı temsil eden bir insan olarak, bir kişi olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendisinin yapmasını tercih ederdim. Keşke bağlamasaydım"