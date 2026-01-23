Milyonlarca Memur ve Emeklinin beklediği tarih netleşiyor: 14 günlük fark ödemeleri

2025 yılı enflasyon verilerinin ardından kamu görevlilerinin mali haklarında yapılan yüzde 18,6'lık iyileştirme, maaş bordrolarına yansıtıldı.

Ancak, memurların maaşlarını her ayın 15'inde peşin alması nedeniyle, 1 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasındaki dönemi kapsayan zamlı farkların ayrıca ödenmesi gerekiyor.

14 GÜNLÜK MAŞ FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Memurlar için 1-15 Ocak tarihleri arasındaki 14 günlük zam farkı ödemeleri ilerleyen günlerde hesaplara yatırılacak. Memur emeklileri ise Ocak ayı maaşlarını zamsız olarak aldı.

Memur emeklileri (4C) maaş zam farkı ödemeleri 23 Ocak Cuma (Yarın) hesaplara yatırılacak.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında, 14 günlük fark ödemelerinin Ocak ayının son haftası ile Şubat ayının ilk günleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak, Emekli Sandığı mensupları için fark ödemeleri genellikle duyurulan özel bir takvim çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Yüzde 18,6'lık artış; yalnızca ana maaş kalemlerini değil, aynı zamanda aile yardımı, çocuk ödeneği ve ek ders ücretleri gibi unsurları da doğrudan etkiliyor.

Hak sahipleri, e-Devlet kapısı üzerinden bordrolarını kontrol ederek kendilerine yatırılacak net fark tutarını takip edebilecek.

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ ZAM FARKI ALACAK?

Ocak ayı zammı kapsamında, en düşük memur emeklisi maaşı ek ödemelerle birlikte 22 bin 672 TL'den 27 bin 772 TL'ye çıkarıldı.

Bu düzenlemeyle en düşük maaşlarda yaklaşık 5 bin 100 TL'lik bir artış sağlandı.

Bu doğrultuda, bir aylık fark alacak kamu emeklisine minimum 5 bin 100 TL zam farkı ödenecek. Üç aylık fark ödemesi alacak emekliye ise en düşük 15 bin 300 TL tutarında ödeme yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz.



BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA