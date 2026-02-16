Salihli’yi fırtına vurdu: Minarenin külahı koptu, çok sayıda ağaç devrildi

Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu





Salihli’nin birçok mahallesinde onlarca ağacın devrilmesi ve çatı uçması sonucu ise bazı araçlar zarar gördü. Fevzipaşa Caddesi’nde bulunan çam ağaçlarının demiryolu hattı üzerine düşmesi nedeniyle hat bir süre ulaşıma kapatıldı. Fırtınanın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerine ait duvarlar da yıkılırken, Salihli Belediyesi ekiplerinin yanı sıra polis ve itfaiye ekipleri de ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.