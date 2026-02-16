Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Salihli’yi fırtına vurdu: Minarenin külahı koptu, çok sayıda ağaç devrildi

Salihli’yi fırtına vurdu: Minarenin külahı koptu, çok sayıda ağaç devrildi

09:0116/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Manisa’nın Salihli ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe genelinde 100’den fazla ağaç devrilirken, bir caminin minaresine ait külah cami bahçesine uçtu.

Salihli’de akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Camisi’nin minaresine ait külah uçtu. Cami bahçesine düşen külah nedeniyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cami imam hatibi Abdulbaki Demir, "Yatsı namazından sonra cemaat dağılmıştı. Bizde ses sistemi ile ilgili ustalar vardı ve onlarla işimizi tamamladıktan sonra dışarıya çıktım kapıyı kilitledim önüme minarenin külahı düştü. Verilmiş sadakamız varmış, Allah bizi korudu" dedi.

Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu


Salihli’nin birçok mahallesinde onlarca ağacın devrilmesi ve çatı uçması sonucu ise bazı araçlar zarar gördü. Fevzipaşa Caddesi’nde bulunan çam ağaçlarının demiryolu hattı üzerine düşmesi nedeniyle hat bir süre ulaşıma kapatıldı. Fırtınanın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerine ait duvarlar da yıkılırken, Salihli Belediyesi ekiplerinin yanı sıra polis ve itfaiye ekipleri de ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.

#Manisa
#Salihli
#Fırtına
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Eskişehir kura sonuçları: 500 bin konut Eskişehir TOKİ kazananlar tam isim listesi