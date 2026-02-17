Yeni Şafak
Manisa’da zeytinyağı hırsızı yakalandı

19:1417/02/2026, Salı
IHA
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü
Manisa'da bir evden yaklaşık 30 litre zeytinyağı çalınması üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu hakkında çok sayıda hırsızlık suçu bulunan A.T., çaldığı zeytinyağları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir evden yaklaşık 30 litre zeytinyağı çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.


Olay, Yılmaz Mahallesi’nde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden yaklaşık 30 litre zeytinyağının çalınması üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin A.T. (45) olduğu tespit edildi. Çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, çaldığı zeytinyağları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



#Zeytinyağı
#Hırsız
#Salihli
