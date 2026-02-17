Şüphelendiği kimse yokmuş

30 milyon dolarlık soygunla ilgili gözaltı sayısı 11’e çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmada “Ekrem İmamoğlu’nun emanetçisi” olarak kayıtlara geçen ve kara para aklamaktan tutuklanan Taç Döviz’in sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz’ın iki arabada tuttuğu 30 milyon doların (1,3 milyar TL) çalınması, gündemdeki yerini koruyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Şubat'ta Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokağı'nda bulunan sitenin otoparkında park halindeki 2 araçtan yüklü miktarda para çalındığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma derinleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri 4 zanlıyı daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sayısı 11'e yükselirken, 3 site yöneticisi ile 2 site güvenliği de gözaltında. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soygunla ilgili 6 şüpheli ise aranıyor.





BANKAYA YATIRIP ÇEKMEK ZAHMETLİ

Bilal Durmaz'ın emniyet ifadesine ulaşıldı. “30 milyon doları neden bankaya yatırmayıp güvenli sayılamayacak bir yerde muhafaza ettiği” sorulan Durmaz, “Yeni adrese taşınmam ile döviz bürosunda bulunan 30 milyon doları ikamete getirdim. Yaptığım iş gereği parayı bankaya yatırıp geri çekmek benim için zahmetli oluyor. Parayı o yüzden araçta taşıyordum. Bu paralar bana 3 aydır hiç lazım olmadığı için olduğu yerde duruyordu. 3 aydır nakit olarak 2 araçta tutuyordum” cevabını verdi. Durmaz ayrıca şüphelendiği kimse olmadığını da söyledi: “Döviz işi yaptığımı yakın çevrem bilir, ancak paraların bu şekilde muhafaza altında olduğunu bilenlerden şüphelendiğim kimse yok.”

Hırsızlar parayı elleriyle koymuş gibi buldu

İBB iddianamesinde, “Taç Döviz'in, Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün emanetçisi olduğu” tespitinin yer alması, söz konusu soygunla soru işaretlerine neden oldu. Otoparkın güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobille gelen şüphelilerin park halindeki araçlarda bulunan paraları çuvallarla kendi araçlarına taşıdıkları belirlenmişti. Çalınan paranın gerçekten Bilal Durmaz’ın mı olduğu, neden döviz bürosunda değil de arabalarda tutulduğu ve hırsızların 30 milyon doların olduğu araçları elleriyle koymuş gibi nasıl buldukları araştırılıyor.



