Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin
Serum ünitesinde 2 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

Serum ünitesinde 2 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

18:3224/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Mardin İl Jandarma Komutanlığı
Mardin İl Jandarma Komutanlığı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bir şüphelinin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada serum ünitesi içerisine doldurulmuş 2 litre sıvı metamfetamin, 1 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, serum ünitesine gizlenmiş 2 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençler başta olmak üzere toplumu hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda bir şüphelinin evinde yapılan aramada, serum ünitesi içerisine doldurulmuş 2 litre sıvı metamfetamin, 1 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Uyuşturucu
#Yakalama
#Tutuklanma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Valilikten kar yağışı uyarısı geldi: Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük okullar tatil edilir mi? İşte son tahminler