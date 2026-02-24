Serum ünitesinde 2 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençler başta olmak üzere toplumu hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda bir şüphelinin evinde yapılan aramada, serum ünitesi içerisine doldurulmuş 2 litre sıvı metamfetamin, 1 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.