Ünlülere uyuşturucu gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması hız kesmeden devam ediyor. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak’ ve ‘fuhşa teşvik ve aracılık etmek’ suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.