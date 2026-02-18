Ünlülere uyuşturucu gözaltısı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şarkıcı Edis hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Tangöze ile Hacıoğlu’nun adreslerinde marihuana ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması hız kesmeden devam ediyor. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak’ ve ‘fuhşa teşvik ve aracılık etmek’ suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
19 KİŞİ GÖZALTINDA
Gözaltına alınan isimler arasında iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski milli boksör Adem Kılıçcı, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, Furkan Koçan ile manken Tolga Kulakçı yer aldı.
ADRESLERDE ARAMA YAPILDI
Polis ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda Kaan Tangöze’nin adresinde 17,6 gram, İsmail Hacıoğlu’nun adresinde ise 33 gram marihuana ele geçirildi. Ayrıca bazı şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda toplam 52,46 gram marihuana maddesi ile 5 adet 9 mm fişek bulunduğu belirtildi.
EDİS’E YAKALAMA KARARI
Öte yandan şarkıcı Edis Görgülü hakkında da uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Görgülü’nün yurt dışında olduğu öğrenildi.