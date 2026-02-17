Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Malatya’da düzenlenen operasyonda bin 579 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bin 579 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4 gram metamfetamin maddesi,1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken 5 zanlı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.