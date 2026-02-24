Kartel şiddeti artacak endişesi

Meksika Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, El Mencho’nun yakalanması amacıyla Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde bir askeri operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada operasyonda "CJNG" adlı suç örgütünün 4 üyesinin olay yerinde hayatını kaybettiği vurgulanarak, "Ağır yaralanan 3 kartel üyesi ise, hava yoluyla Mexico City’ye nakledilirken hayatını kaybetmiştir. Bu grup arasında El Mencho da bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi. Oseguera'nın öldürülmesinin, Meksika'da hem CJNG içinde hem de rakip örgütler arasında liderlik mücadelesinin başlamasına sebep olacağı ve Meksika'da şiddet eylemlerinin artmasından endişe edildiği vurgulanıyor. Uzmanlara göre, örneğin Sinaloa Karteli’nin zayıflaması, CJNG’nin yükselişine zemin hazırlamıştı. Benzer bir durumun şimdi de yaşanabileceği değerlendiriliyor.