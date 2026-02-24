Yeni Şafak
Kartel şiddeti artacak endişesi

04:00 24/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
Meksika hükümetinden, ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera’nın ölümüyle sonuçlanan operasyonla ilgili resmi açıklama geldi.

Meksika Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, El Mencho’nun yakalanması amacıyla Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde bir askeri operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada operasyonda "CJNG" adlı suç örgütünün 4 üyesinin olay yerinde hayatını kaybettiği vurgulanarak, "Ağır yaralanan 3 kartel üyesi ise, hava yoluyla Mexico City’ye nakledilirken hayatını kaybetmiştir. Bu grup arasında El Mencho da bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi. Oseguera'nın öldürülmesinin, Meksika'da hem CJNG içinde hem de rakip örgütler arasında liderlik mücadelesinin başlamasına sebep olacağı ve Meksika'da şiddet eylemlerinin artmasından endişe edildiği vurgulanıyor. Uzmanlara göre, örneğin Sinaloa Karteli’nin zayıflaması, CJNG’nin yükselişine zemin hazırlamıştı. Benzer bir durumun şimdi de yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Olaylarda 55 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarının bilançosu da açıklandı. Resmi sayılara göre 16 eyalette şiddet olayları yaşandı. Bu olaylarda 25 güvenlik görevlisi ve 30 kartel üyesi hayatını kaybetti.



