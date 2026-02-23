Yeni Şafak
Trump'tan Meksika'ya 'kartellerle mücadele' çağrısı: Çabalar artmalı

Trump'tan Meksika'ya 'kartellerle mücadele' çağrısı: Çabalar artmalı

17:22 23/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Trump, Meksika'nın uyuşturucuya yönelik operasyonlarını artırmasını sitedi.
Trump, Meksika'nın uyuşturucuya yönelik operasyonlarını artırmasını sitedi.

Meksika'da en büyük kartellerden birinin başında olan ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes, ABD'nin de desteğiyle Meksika ordusu tarafından öldürüldü. ABD Başkanı Donald Trump, yaşananlar sonrasında, "Meksika, uyuşturucu kartelleri ve uyuşturucuya karşı çabalarını artırmalı" çağrısını yaptı.

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında, dün Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

YouTube
Trump'tan Meksika'ya 'kartellerle mücadele' çağrısı: Çabalar artmalı
Dünya / Amerika
23 Şubat, Pazartesi

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

İstihbaratı ABD verdi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, El Mencho'nun öldürüldüğü operasyonda istihbarat desteği sağladığını bildirdi.

Leavitt, El Mencho'nun, fentanil kaçakçılığında kilit rol oynayan isimlerden biri olması nedeniyle iki ülke açısından da "üst düzey hedef" konumunda bulunduğunu kaydederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce CJNG'yi yabancı terör örgütü olarak tanımladığını hatırlatmıştı

Meksika'ya 'kartellerle mücadele' çağrısı: Çabalar artmalı

Trump, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Meksika, uyuşturucu kartelleri ve uyuşturucuya karşı çabalarını artırmalı" çağrısını yaptı.

