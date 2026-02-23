Cüneyt Özdemir Meksika'da mahsur kaldı: Yollar kapalı araçlar ateşe verildi

Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan suç örgütü lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü.

Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe veren kartel üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Pek çok noktadan dumanların yükseldiği görülürken, şiddetli çatışmalarda çok sayıda polis ve asker hayatını kaybetti.

CÜNEYT ÖZDEMİR OTELDE MAHSUR KALDI

Öte yandan tatil için Meksika'ya giden gazeteci Cüneyt Özdemir, kartel ile ordu arasındaki savaşta mahsur kaldığını duyurdu. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 günlüğüne Meksika'ya tatile geldik ve Kartel ile Ordu çatışması arasında mahsur kaldık. Otel dışında barikatlar kurulmuş, araçlar yakılmış, havaalanı yolu kapanmış durumda... Meksika Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı.Bu paylaşımı yaptıktan sonra Puerto Vallarta'da bulunduğu otelden canlı yayın yapan Özdemir, ailesiyle birlikte Meksika'ya tatile geldiklerini, otelden çıkmak üzereylen bir haber geldiğini ve "otelinizden çıkmayın" dendiğini anlattı.











