Çete lideri öldürüldü Meksika karıştı

Operasyonun ardından, suç örgütünün misillemesi ile Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı. Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde ateşe verilmiş araçlar ve yükselen dumanlar görülürken, Guanajuato’da da bazı iş yerleri yakıldı. Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve "kırmızı alarm" uygulamasını devreye soktu.