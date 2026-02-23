Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çete lideri öldürüldü Meksika karıştı

Çete lideri öldürüldü Meksika karıştı

04:0023/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
"El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes
"El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes

Meksika’da yeni nesil uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes polis operasyonuyla öldürüldü. El Mencho'nun öldürülmesi, ülkede büyük bir şiddet dalgasını tetikledi.

Meksika'da federal güvenlik operasyonunda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı, uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü. El Mencho'nun öldürülmesi, ülke genelinde büyük bir şiddet dalgasını tetikledi.

JALİSCO’DA KIRMIZI ALARM

Operasyonun ardından, suç örgütünün misillemesi ile Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı. Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde ateşe verilmiş araçlar ve yükselen dumanlar görülürken, Guanajuato’da da bazı iş yerleri yakıldı. Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve "kırmızı alarm" uygulamasını devreye soktu.

ÜLKE GENELİNDE PANİK VE KORKU

Federal, eyalet ve yerel yönetimler arasında ortak güvenlik masası oluşturuldu. Çok sayıda kent içi yol ve otoyol, kartel bağlantılı yol kapatma eylemleri nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Jalisco'ya bağlı Puerto Vallarta’da yoğun duman gökyüzünü kapladı, otobüs terminallerinde silah sesleri ve patlamalar nedeniyle panik ve korku yaşandı.



#meksika
#kartel
#saldırı
#baron
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 23 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana il il sahur vakitleri