Çete lideri öldürüldü Meksika karıştı

Meksika'da federal güvenlik operasyonunda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı, uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü. El Mencho'nun öldürülmesi, ülke genelinde büyük bir şiddet dalgasını tetikledi.
JALİSCO’DA KIRMIZI ALARM
Operasyonun ardından, suç örgütünün misillemesi ile Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı. Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde ateşe verilmiş araçlar ve yükselen dumanlar görülürken, Guanajuato’da da bazı iş yerleri yakıldı. Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve "kırmızı alarm" uygulamasını devreye soktu.
ÜLKE GENELİNDE PANİK VE KORKU
Federal, eyalet ve yerel yönetimler arasında ortak güvenlik masası oluşturuldu. Çok sayıda kent içi yol ve otoyol, kartel bağlantılı yol kapatma eylemleri nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Jalisco'ya bağlı Puerto Vallarta’da yoğun duman gökyüzünü kapladı, otobüs terminallerinde silah sesleri ve patlamalar nedeniyle panik ve korku yaşandı.