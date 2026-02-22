Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı: El Mencho'nun ölümü dünya için harika bir gelişme

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı: El Mencho'nun ölümü dünya için harika bir gelişme

23:3022/02/2026, Pazar
G: 23/02/2026, Pazartesi
Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürülmüştü.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Meksika'da kartel lideri 'El Mencho'nun ölümünün Meksika, ABD, Latin Amerika ve dünya için harika bir gelişme olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı, ülkedeki şiddet olayları nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.

'Ölümü harika bir gelişme'

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Meksika'da kartel lideri El Mencho'nun ölümünün Meksika, ABD, Latin Amerika ve dünya için harika bir gelişme olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı, ülkedeki şiddet olayları nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.


