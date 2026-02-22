ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı: El Mencho'nun ölümü dünya için harika bir gelişme

Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan suç örgütü lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Meksika'da kartel lideri El Mencho'nun ölümünün Meksika, ABD, Latin Amerika ve dünya için harika bir gelişme olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı, ülkedeki şiddet olayları nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.