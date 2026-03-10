Kapıkule’de narkotik operasyonu: Araçtaki gizli bölmede 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi

Yurda giriş yapan Bulgar uyruklu bir şahsın kullandığı Bulgar plakalı araç narkotik ekipleri tarafından detaylı aramaya alındı. Araç içerisinde narkotik dedektör köpeğin de desteğiyle yapılan incelemede, özel olarak hazırlanmış bölmelere zulalanmış vaziyette daralı ağırlığı 8 kilo 60 gram olan kokain maddesi bulundu.