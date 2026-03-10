Yeni Şafak
Kapıkule'de narkotik operasyonu: Araçtaki gizli bölmede 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi

10/03/2026, Salı
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, Bulgar plakalı bir araçta 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uluslararası uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kapıkule Gümrük Kapısı’nda operasyon gerçekleştirildi. 

Yurda giriş yapan Bulgar uyruklu bir şahsın kullandığı Bulgar plakalı araç narkotik ekipleri tarafından detaylı aramaya alındı. Araç içerisinde narkotik dedektör köpeğin de desteğiyle yapılan incelemede, özel olarak hazırlanmış bölmelere zulalanmış vaziyette daralı ağırlığı 8 kilo 60 gram olan kokain maddesi bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi (Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı) kapsamında işlem yapıldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Kapıkule
#narkotik
#operasyon
