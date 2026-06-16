CHP’de grupsuz hafta

CHP’de mutlak butlan tartışmalarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki kürsü krizi, bu hafta grup toplantısı yapılmaması kararıyla bir süreliğine yatıştı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te konuşmak için başvuruda bulunmadığını, Grup Başkanı Özel’in de grup toplantısı yapmama kararı aldığını açıkladı.

TARAFLAR UZLAŞTI

Emir, Genel Merkez'in aksine Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın grup başkanvekilliği görevlerinin sürdüğünü savundu. Emir, “Büyük bir hukuksuzluğa maruz kalmışlardır ve bu hukuksuzluğun bir an evvel, gerekiyorsa siyaseten, gerekiyorsa da hukuken mutlaka geri döneceğine eminiz” dedi.

Edinilen bilgilere göre, taraflar sorunun soğutulması noktasında uzlaştı. Taraflar arasında önce avukatlar ardından da milletvekilleri düzeyinde yapılan görüşmeler sonucunda bu hafta için ‘toplantı yapmama’ konusunda uzlaşı sağlandı. Medyanın yoğun ilgisi ve kamuoyunda oluşan olumsuz imaj da kürsü krizinin aşılmasında etkili oldu. Parti kaynakları, grup toplantılarının iptal edilmesinin yalnızca teknik bir uzlaşının sonucu olmadığını, yaşanan tartışmanın parti tabanında ve kamuoyunda yarattığı olumsuz etkinin de karar üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Özellikle iki ayrı grup toplantısı ihtimali üzerinden yürüyen tartışmaların CHP’deki çift başlılık görüntüsünü derinleştirdiği değerlendirmeleri yapıldı. Bu nedenle her iki kanadın da tansiyonu yükseltmek yerine krizin üzerini örtmeye ve yeni bir kırılmayı önlemeye dönük bir tutum aldığı belirtiliyor.

Kurultay imzaları yarın

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaklaşık 900 imzayla olağanüstü kurultay talebinin yarın Genel Merkez'e sunulacağını belirtti. Emir, “Biz, kurultay kararı almak üzere 900’e yakın imza ile çarşamba günü genel merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz. Israrla kurultay talebimizi yineliyoruz” ifadelerini kullandı.











