Kedileri beslediği sokaktan kimseyi geçirmedi
İstanbul Bakırköy’de bir kadının sokak ortasına kedi kulübesi koyarak mahallelinin geçişine engel olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Kedilere yem verildiği gerekçesiyle sokağa kimseyi sokmak istemeyen kadın ile mahalle sakinleri arasında sert bir tartışma yaşandı.
"Burası okulun kaldırımı, beni engelleyemezsin"
O anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydeden bir mahalle sakini, kadının sokaktan geçmek isteyenlere engel olduğunu ve vatandaşlara saldırdığını belirtti. Videoya yansıyan görüntülerde kadının, yolunu kesmeye çalıştığı adama hamle yaptığı ve tarafların birbirine sert tepki gösterdiği görüldü. Görüntüleri çeken vatandaşın, "Bu görmüş olduğunuz hanımefendi burada usulsüzce kedi kulübesi yapıyor. Burası Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nun kaldırımı. Buradan geçmemize izin vermiyor, usulsüzce engelliyor. Burası devletin kaldırımı, beni engelleyemezsiniz. Sizi bana saldırmaktan polise şikayet edeceğim" sözleriyle duruma tepki gösterdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı olayda, polisin duruma müdahale etmesi istendi.
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