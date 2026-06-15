CHP'de grup değişimi: Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın isimleri odalarından kaldırıldı

Üç gün önce "grup başkanvekili" unvanları TBMM'nin internet sitesinden kaldırılan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın isimleri, CHP Grup Başkanvekili odalarından çıkarıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için verilen ‘mutlak butlan’ kararı sonrasında CHP Genel Merkez Yönetimi, 9 milletvekilini ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etmişti. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın "grup başkanvekili" unvanları TBMM'nin internet sitesinden kaldırılmıştı.
CHP Merkez Yönetimi, TBMM Başkanlığı’na bir yazı göndermişti. Bu yazı doğrultusunda CHP grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın isimleri Grup Başkanvekili odalarından çıkarıldı. Çıkarılma işleminin hafta sonu yapıldığı bildirildi.