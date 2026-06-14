CHP'de ihraç depremi sonrası yeni bilmece: Kılıçdaroğlu ve Özel cephesinde gözler pazartesi gününe çevrildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'mutlak butlan' kararı sonrası sular durulmuyor. Yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, tedbirli ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliği unvanları TBMM kayıtlarından resmen silindi. Boşalan kritik koltuklar partide yeni bir yetki krizinin fitilini ateşlerken, Ankara kulisleri Kılıçdaroğlu'nun bu pozisyonlara doğrudan atama yapacağı iddialarıyla hareketlendi.

Kulislerde atama iddiaları ve öne çıkan isimler

Başarır ve Günaydın'ın unvanlarının meclis kayıtlarından düşürülmesinin ardından Ankara kulisleri oldukça hareketli. CNN Türk’te yer alan iddialara göre Kemal Kılıçdaroğlu, olağan grup toplantısından bir gün önce, yani pazartesi günü doğrudan atama yoluyla yeni görevlendirmeler yapmaya hazırlanıyor. Boşalan iki grup başkanvekilliği için Sevda Erden Kılıç, İnan Akgün Alp, Barış Bektaş ve Mustafa Adıgüzel’in adları kulislerde yankılanırken, grup başkanlığı pozisyonu için de eski CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın görevlendirilebileceği güçlü bir şekilde konuşuluyor.

İç yönetmelik seçimi işaret ediyor

Kulislerdeki atama söylentilerine karşın, parti içi tartışmaların odak noktasını CHP Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri oluşturuyor. Mevcut iç yönetmelik, grup başkanvekilliklerinde yaşanacak herhangi bir boşalma durumunda, ilk basına kapalı grup toplantısında seçim yapılmasını emrediyor. Yürürlükteki düzenlemede, genel başkanın grup yönetimine doğrudan atama yapabileceğine dair bir hüküm bulunmuyor. Genel başkana tanınan yetki, yalnızca ilk dönem seçilen grup başkanvekillerinin ikinci dönemde de görevlerine devam edip etmemesi hususuyla sınırlı kalıyor.

Özgür Özel'in olası karşı hamlesi

Kulislere yansıyan bilgilere göre Özel, milletvekillerini kapalı grup toplantısına çağırarak, Başarır ve Günaydın'dan boşalan iki koltuk için yönetmeliklere uygun bir seçim sürecini doğrudan başlatabilir. CHP grubunda yaşanan bu yönetimsel belirsizlik ve tırmanan gerilim karşısında tüm dikkatler, tarafların pazartesi günü atacağı kritik adımlara kilitlenmiş durumda.







