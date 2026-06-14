Sanatçılardan CHP'deki çürümeye destek: TSB'den 'siper olmayın' uyarısı

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yeniden göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, eserlerinin kullanılmasına izin vermeyen sanatçılarla yaşadığı tartışma yeni bir boyut kazandı. Türkiye Sanatçılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, bazı sanatçıların tutumu eleştirilirken, "Sanat çürümeye siper olamaz" ifadelerine yer verildi.
Zülfü Livaneli, Selda Bağcan, Sabahat Akkiraz, Onur Akın ve Suavi gibi sanatçılar Kılıçdaroğlu ve yönetiminin şarkılarını kullanmasına yasak koydu. Sanatçıların bu yasak kararına Türkiye Sanatçılar Birliği'nden tepki geldi.
TSB tarafından yapılan "Sanat Çürümeye Siper Olamaz" başlıklı yazılı açıklamada, "Üzülerek görüyoruz ki; eserlerini bir siyasi anlayıştan esirgemeyi 'demokratik bir duruş' olarak sunan sanatçılarımız, destek verdikleri diğer anlayışın içindeki derin rüşvet ve çürüme batağına gözlerini kapatmaktadırlar" ifadeleri kullanıldı.
"SİZİN MUHALİF CEPHENİZDE DİYE YUH'LARI RAFA MI KALDIRACAKSINIZ?"
Ayrıca açıklamada özellikle yer verilen Selda Bağcan'ın "Yuh Yuh" şarkısına ilişkin, "'Rüşveti hak bilenler', kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapanlar, sırf sizin 'muhalif' cephenizde yer alıyor diye, 'yuh'ları rafa mı kaldıracaksınız? Mahzuni’nin o asil isyanını, halkın umutlarını kendi çıkarları ve Batı merkezli senaryolar için harcayanların üzerine dile getirmeye devam edebilecek misiniz?" denildi.
Açıklamada sanatçılara hassasiyet çağrısı da yapılarak, "Türkiye Sanatçılar Birliği olarak eserlerinizi kimin kullanıp kullanmayacağına karar verirken gösterdiğiniz hassasiyeti, o eserlerin ruhunu oluşturan 'bağımsızlık, namus ve dürüstlük' kavramlarına sahip çıkarken de göstermenizi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın ailesi de Kılıçdaroğlu'nun şarkılarını kullanmasına izin vermeyerek harekete geçti.