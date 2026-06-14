Sanatçılardan CHP'deki çürümeye destek: TSB'den 'siper olmayın' uyarısı

TSB tarafından yapılan "Sanat Çürümeye Siper Olamaz" başlıklı yazılı açıklamada, "Üzülerek görüyoruz ki; eserlerini bir siyasi anlayıştan esirgemeyi 'demokratik bir duruş' olarak sunan sanatçılarımız, destek verdikleri diğer anlayışın içindeki derin rüşvet ve çürüme batağına gözlerini kapatmaktadırlar" ifadeleri kullanıldı.







