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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten '128 milyar dolar' tepkisi: CHP'nin yalan siyaseti bir kez daha kesinleşti

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten '128 milyar dolar' tepkisi: CHP'nin yalan siyaseti bir kez daha kesinleşti

15:1312/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 128 milyar lira iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığına hükmetmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin "AYM kararıyla birlikte CHP’nin '128 milyar dolar yalanı' milletimize söylenmiş büyük bir 'siyasi yalan' olarak tescillendi" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, CHP'nin 'yalan siyaseti'nin bir kere daha çöktüğünü vurguladı.

CHP tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağn'a ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a dönük üretilen iftira kampanyalarından birinin siyasi tarihe "128 milyar dolar yalanı" olarak geçtiğini hatırlatan Çelik,
"Anayasa Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla; yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere üç yargı aşamasında da CHP’nin sözde iddiasının delillendirilemediği net şekilde ortaya koyuldu. Böylece CHP’nin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak’a dönük iddialarının “yalan siyaseti” olduğu bir kere daha kesinleşti"
dedi.

"'Yalan siyaseti' ile mücadele etmek milletimize karşı sorumluluğumuzdur"

Çelik,
"AYM kararıyla birlikte CHP’nin '128 milyar dolar yalanı' milletimize söylenmiş büyük bir 'siyasi yalan' olarak tescillendi. Bu 'yalan siyaseti'ni üretenlerin milletimize bu yalanı ısrarla niye söylediğini ve neyi amaçladıklarını çok iyi değerlendirmek gerekir. 'Yalan siyaseti' ile mücadele etmek milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz"
İfadelerini kullandı.


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