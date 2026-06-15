CHP'de grup toplantısı gerilimi sürüyor: Kılıçdaroğlu da Özel de bu hafta konuşmayacak

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, düzenlediği basın toplantısında, “Bu hafta CHP grup toplantısı yapılmayacaktır” dedi. Olağanüstü kurultay talebi için 900 imza topladıklarını söyleyen Emir çarşamba günü genel merkeze teklif götüreceklerini ifade etti.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaptığı açıklamada CHP'nin salı günü grup toplantısı yapmayacağını duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısı için başvuru yapmadığı belirtildi. İki tarafın da grup toplantısı noktasında anlaşmaya vardığı aktarıldı.
Çarşamba günü olağanüstü kurultay talebini genel merkeze ileteceklerini söyleyen Emir'in açıklamaları şu şekilde:
"Kurultay kararı almak üzere 900’e yakın imza ile çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen il başkanlarının illerinin delegeleriyle genel merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz. Bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki Meclis’e genel merkezimizden grup toplantısı için başvuru olmamış. Memnuniyet duyduk. Sayın Genel Başkanımız, örgütlerin bize verdiği destekten sonra bu hafta grup yapmama kararı almıştır."
CHP'nin geçen hafta salı günü (9 Haziran) yapılan grup toplantısı öncesinde de Kemal Kılıçdaroğlu tarafı, toplantının TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla yapılacağı yönünde beyanlarda bulunmuştu.
Özgür Özel tarafı da aynı saatte, aynı salonda Özel'in konuşma yapacağı şekilde açıklamalar yapmıştı.
Toplantı saatine doğru TBMM önünde Kılıçdaroğlu'nun taraftarları ile Özel'in taraftarları arasında gerilim yaşanmasının ardından Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de konuşma yapma kararı vermişti.