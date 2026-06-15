CHP'de grup toplantısı gerilimi sürüyor: Kılıçdaroğlu da Özel de bu hafta konuşmayacak

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaptığı açıklamada CHP'nin salı günü grup toplantısı yapmayacağını duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısı için başvuru yapmadığı belirtildi. İki tarafın da grup toplantısı noktasında anlaşmaya vardığı aktarıldı.

"Kurultay kararı almak üzere 900’e yakın imza ile çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen il başkanlarının illerinin delegeleriyle genel merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz. Bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki Meclis’e genel merkezimizden grup toplantısı için başvuru olmamış. Memnuniyet duyduk. Sayın Genel Başkanımız, örgütlerin bize verdiği destekten sonra bu hafta grup yapmama kararı almıştır."