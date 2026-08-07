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Sıra dışı villa görenleri şaşırtıyor: Normal bir evden çok daha havalı ve güzel oldu! Görenler bol bol fotoğraf çektiriyor

Sıra dışı villa görenleri şaşırtıyor: Normal bir evden çok daha havalı ve güzel oldu! Görenler bol bol fotoğraf çektiriyor

12:13, 07/08/2026, Cuma
DHA
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Sıra dışı villa görenleri şaşırtıyor: Normal bir evden çok daha havalı ve güzel oldu! Görenler bol bol fotoğraf çektiriyor

Rize'de konut yapacak düz arazi bulamayan Muhammet Dilmaç, yamaç arazisinden geçen yol üzerine diktiği 8 metrelik beton kolonların üzerine villa inşa etti. Altından beton mikserlerinin bile rahatça geçebildiği sıra dışı evinin yapım sürecini anlatan Dilmaç, "Karadeniz Bölgesi'nde ev yapmak için geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir proje düşündük" dedi.

Doğu Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların özellikle yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi. Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan Muhammet Dilmaç, bölgedeki kısıtlı ve engebeli arazi şartları nedeniyle ev yapacak yer bulamayınca ilginç yönteme başvurdu.

Doğu Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların özellikle yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi. Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan Muhammet Dilmaç, bölgedeki kısıtlı ve engebeli arazi şartları nedeniyle ev yapacak yer bulamayınca ilginç yönteme başvurdu.

Dilmaç, kendi arazisinden geçen yolu kapatmamak ve komşularına ait kamyon ve inşaat araçlarının geçişine engel olmamak için 7,5 metre yüksekliğinde 6 dev beton kolon dikerek üzerine 4+1 ahşap villa inşa etti. Dilmaç'ın altından kamyonların yanı sıra beton mikserinin dahi geçebildiği evi, görenlerin ilgisini çekiyor. 

Dilmaç, kendi arazisinden geçen yolu kapatmamak ve komşularına ait kamyon ve inşaat araçlarının geçişine engel olmamak için 7,5 metre yüksekliğinde 6 dev beton kolon dikerek üzerine 4+1 ahşap villa inşa etti. Dilmaç'ın altından kamyonların yanı sıra beton mikserinin dahi geçebildiği evi, görenlerin ilgisini çekiyor.&nbsp;

"ARAZİMİZ OLMADIĞI İÇİN BÖYLE PROJE DÜŞÜNDÜK"


Arazi sıkıntısına karşı pratik çözüm ürettiklerini anlatan Muhammet Dilmaç, "Karadeniz Bölgesi'nde ev yapmak için geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir proje düşündük. Temelleri aşağıdan alıp, yukarıya doğru devam ettik. Evi bu kadar yüksek yapmamın önemli sebebi de komşumun evinin konumu. Yarın öbür gün komşum da ev yapmak isterse beton mikserleri altından rahatça geçebilsin diye yapıyı 4 metre 40 santime kadar yükselttik. Arazinin eğiminden dolayı 6 kolonun yüksekliği 7,5 metreyi buluyor. Evin üst katı 100 metrekare. Şu andaki haliyle evin altından rahatlıkla mikser kamyonu geçebiliyor. Boş zamanlarımı değerlendirerek bu evi inşa ettim" dedi.

"ARAZİMİZ OLMADIĞI İÇİN BÖYLE PROJE DÜŞÜNDÜK"Arazi sıkıntısına karşı pratik çözüm ürettiklerini anlatan Muhammet Dilmaç, "Karadeniz Bölgesi'nde ev yapmak için geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir proje düşündük. Temelleri aşağıdan alıp, yukarıya doğru devam ettik. Evi bu kadar yüksek yapmamın önemli sebebi de komşumun evinin konumu. Yarın öbür gün komşum da ev yapmak isterse beton mikserleri altından rahatça geçebilsin diye yapıyı 4 metre 40 santime kadar yükselttik. Arazinin eğiminden dolayı 6 kolonun yüksekliği 7,5 metreyi buluyor. Evin üst katı 100 metrekare. Şu andaki haliyle evin altından rahatlıkla mikser kamyonu geçebiliyor. Boş zamanlarımı değerlendirerek bu evi inşa ettim" dedi.

"YÜKSEK, HAVALI VE GÜZEL EVİMİZ OLDU"


Evlerinin konumundan oldukça memnun olduğunu söyleyen Kezban Dilmaç da "Eşim evi bu şekilde planlamıştı. Çocuklarla birlikte karar verip yaptılar ve çok da güzel oldu. Görenler evimizi çok beğeniyor; misafirler gelip bol bol fotoğraf çektiriyorlar. Evin altından yol geçtiği ve iş makinelerinin geçişine izin vermek gerektiği için mecbur yüksek yapmak zorunda kaldık. Normal bir eve göre çok daha yüksek, havalı ve güzel bir evimiz oldu" diye konuştu. 


"YÜKSEK, HAVALI VE GÜZEL EVİMİZ OLDU"Evlerinin konumundan oldukça memnun olduğunu söyleyen Kezban Dilmaç da "Eşim evi bu şekilde planlamıştı. Çocuklarla birlikte karar verip yaptılar ve çok da güzel oldu. Görenler evimizi çok beğeniyor; misafirler gelip bol bol fotoğraf çektiriyorlar. Evin altından yol geçtiği ve iş makinelerinin geçişine izin vermek gerektiği için mecbur yüksek yapmak zorunda kaldık. Normal bir eve göre çok daha yüksek, havalı ve güzel bir evimiz oldu" diye konuştu.&nbsp;
Başlıklar :RizeMuhammet DilmaçKaradeniz BölgesiBüyükköy
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