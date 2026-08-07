Sıra dışı villa görenleri şaşırtıyor: Normal bir evden çok daha havalı ve güzel oldu! Görenler bol bol fotoğraf çektiriyor

"YÜKSEK, HAVALI VE GÜZEL EVİMİZ OLDU"





Evlerinin konumundan oldukça memnun olduğunu söyleyen Kezban Dilmaç da "Eşim evi bu şekilde planlamıştı. Çocuklarla birlikte karar verip yaptılar ve çok da güzel oldu. Görenler evimizi çok beğeniyor; misafirler gelip bol bol fotoğraf çektiriyorlar. Evin altından yol geçtiği ve iş makinelerinin geçişine izin vermek gerektiği için mecbur yüksek yapmak zorunda kaldık. Normal bir eve göre çok daha yüksek, havalı ve güzel bir evimiz oldu" diye konuştu.



