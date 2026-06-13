Filistin’deki bir aidiyet hikâyesini anlatan tabii orijinal dizisi 'Sumud' izleyiciyle buluştu

Filistin halkının direnişini, dayanışmasını ve umudunu genç bir kadının hikayesi üzerinden ekrana taşıyan “Sumud”, İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi The Seed’de görkemli bir galayla izleyicilerin beğenisine sunuldu. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen galaya; TRT yönetimi, dizinin oyuncu kadrosu, yapım ekibi ile sanat ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.

TRT Genel Müdürü Sobacı: “Filistin halkıyla dayanışmamızı her daim diri tutuyoruz”

Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklama yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Filistin’in onurlu mücadelesine en fazla destek veren ülkelerden biri olan Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak Filistin halkıyla olan dayanışmayı her daim diri tutmaya çalıştıklarını ifade etti. TRT yapımlarında bu dayanışmayı mümkün olduğunca göstermeye gayret ettiklerini belirten Sobacı, “7 Ekim 2023’te İsrail, Gazze’de soykırıma başladığında uluslararası dijital platformlarının birçoğu Filistin içeriklerini platformlarının dışında bıraktılar. Biz ise, tabii’de bunun tam tersine Filistinlilerin öyküleri kategorisi oluşturarak TRT kataloğundaki tüm Filistin içeriklerini bir araya getirdik ve bu dayanışmanın bir örneğini vermek istedik. Bugün Sumud dizisinin dijital platformda yer almaya başlamasıyla bu dayanışma bambaşka bir noktaya geçmiş olacak. Arapça bir kelime olan Sumud kelimesi; direniş, azim, kararlılık anlamlarına geliyor. Söz konusu Filistin olduğunda Sumud kelimesi sadece bir fiziksel direniş anlamına gelmiyor onun çok daha ötesine geçerek bambaşka anlamlar kazanıyor” dedi.

TRT Genel Müdürü Sobacı: “Sumud, zulüm devam etse dahi günlük hayata devam etme iradesidir”

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Sumud kelimesinin on yıllardır İsrail soykırımı ve işgali altında olan Filistin halkı için; köklerine sıkı sıkıya sarılmayı, işgal girişimlerine karşı topraklarını savunmayı ve zulüm devam etse dahi günlük hayatlarına devam etme iradesini ortaya koyduğunu vurguladı. Sumud’un onurlu bir halkın var oluş mücadelesini ifade ettiğini söyleyen Sobacı, “Biz tabii platformumuzda Filistin temalı ilk orijinal yapımımıza yer vererek bu noktada çok önemli bir adım attığımıza inanıyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dış politika alanında Filistin mücadelesi için Gazze’deki soykırım için tüm diplomatik mekanizmaları çalıştıran bir ülke. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tüm uluslararası zirvelerde, Gazze’de yaşanan soykırımı en gür sesle dile getiren lider. Filistin halkının onurlu mücadelesinin toplumsal boyutunun yanı sıra bir de medya boyutu var. Medya boyutunda güçlü bir haberleştirme ihtiyacı her zaman karşımızda duruyor. Haberleştirmenin de ötesinde; dizisiyle, sinemasıyla, festivaliyle, müziğiyle sanat alanında Gazze meselesine odaklanmak gerekiyor. Aslında biz Sumud dizisiyle sanat alanında Gazze meselesine dair hafızayı diri tutmak ve Gazze’deki mücadeleye farkındalık oluşturmak açısından önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz. Elbette bir yapımla Filistin’deki yaşanılan zulmün tüm boyutlarını anlatabilmek mümkün değil fakat bunun fişeği ateşleyeceğini düşünüyorum. İnşallah bu yapım bundan sonraki süreçlerde de Filistin temalı işlerin, belgesellerin, dizilerin, sinema filmlerinin daha fazla artmasına yol açacağını temenni ediyorum” dedi.

“Sumud” oyuncularından ortak mesaj: “Filistin gerçekliğini dünyaya anlatmalıyız”

Dizinin başrollerinden Şifanur Gül basın mensuplarına yaptığı açıklamada canlandırdığı Melisa karakterinin tıpkı “dirençli ve kararlı” anlamına gelen “Sumud” kavramı gibi bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Melisa’nın aldığı kararların sonsuza kadar arkasında duran bir karakter olduğunu vurgulayan oyuncu, karakterin köklerini bulmak amacıyla Filistin’e doğru bir yolculuğa çıktığını ve oraya gittiğinde kendisini neyin beklediğini bilmediğini ifade etti. Canlandırdığı karakterin gücünü ve onurunu Filistin halkına benzeten Gül, “Her şeyden önce bu projede yer almaktan gurur duyuyorum. Böyle güçlü bir mücadeleyi ve onurlu bir halkın mücadelesinin bir kadın karakter üzerinden anlatılması ve benim bu karakteri oynamaya layık görülmem çok gurur verici” dedi.

Dizide “Oğuz Akın” karakterini canlandıran Emre Kıvılcım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filistin’de yaşanan olaylar karşısında zaman zaman herkesin büyük bir çaresizlik hissettiğini belirtti. Bir sanatçı olarak bu haklı davaya destek vermenin kendisi için önemini vurgulayan Kıvılcım, “Tabii platformu yayın hayatına başladığı günden bu yana hem kültürel değerlerimizi hem de aile yapımızı destekleyen, büyük sorumluluk içeren projelere imza atıyor. Sumud o projelerden biri; o yüzden biz bu diziyi oldukça zorlu ve duygusal şartlarda çektik. Ben de bir oyuncu olarak böyle bir davanın içinde mesleğimi icra ederek elimden geleni yapabilmiş olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

“Ahmed Musa” karakterine hayat veren Burak Hakkı, canlandırdığı karakterin ülkesi için sonuna kadar mücadele eden biri olduğunu belirterek hikâyenin de bu karakter gibi son derece güçlü olduğuna dikkat çekti. Filistin'de yaşanan gerçekliğin tüm dünyaya anlatılması gerektiğinin altını çizen Hakkı, “Sumud” projesinin bu sebeple mümkün olduğu kadar çok insana ulaşması gereken bir iş olduğunu ifade etti. “Ayşe Nine” karakterini canlandıran usta oyuncu Yıldız Kültür ise acının her yerde olduğunu ve bu rolü oynarken o acıyı derinden hissettiğini vurgulayarak, “Bu proje bana geldiğinde zaten yaşanan bu olaylara karşı çok duygusal bir yaklaşım içindeydim ve bu sebeple projenin içinde yer almayı yürekten istedim” dedi.

Bir aidiyet arayışı, bir direniş hikâyesi