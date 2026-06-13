LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı 13 HAZİRAN 2026? LGS sayısal - sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 merkezi sınavının tamamlanmasının ardından gözler bu kez soru kitapçıkları ve cevap anahtarına çevrilecek. Milyonlarca öğrenci ve veli, sınav performansını kontrol edebilmek için MEB tarafından yayımlanacak resmi duyuruları yakından takip ediyor. Sınav sonrası doğru ve yanlışlarını görmek isteyen adaylar, cevap anahtarının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor.

1 /4 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS’nin ardından öğrencilerin gündeminde bu kez soru ve cevap kitapçıkları yer alacak. Türkçe, matematik, fen bilimleri ve diğer derslerden oluşan sınavın ardından adaylar, MEB’in açıklayacağı resmi cevap anahtarını bekleyecek.

2 /4 2026 LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın soru kitapçıklarının sınavın ardından yayınlanması bekleniyor. MEB duyuruları ile LGS soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

3 /4 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.