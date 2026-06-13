ALTIN FİYATLARI GÜNCEL 13 HAZİRAN! Gram ve Çeyrek Altın Fiyatı Ne Kadar Oldu? Kapalı Çarşı’da Altın Kaç Liradan İşlem Görüyor?

Altın fiyatları 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yatırımcıların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Haftanın ilk günlerinde sert dalgalanmalar yaşayan piyasalarda, jeopolitik gelişmeler ve küresel açıklamalar fiyatlamalar üzerinde belirleyici olurken, gram altın yeniden yükseliş eğilimine girdi. Yatırımcılar ise “Altın yükselecek mi?” sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

1 /4 Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. İran-ABD-İsrail hattındaki gelişmeler ve ateşkes açıklamaları sonrası yön arayışına giren altın, hafta sonunda yeniden hareketlendi. Gram altın fiyatı 13 Haziran itibarıyla 6.277,08 TL seviyelerinden işlem görüyor.

2 /4 13 HAZİRAN 2026 ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 6.276,26 TL SATIŞ: 6.277,08 TL ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ: 10.092,26 TL SATIŞ: 10.325,09 TL

3 /4 YARIM ALTIN FİYATI ALIŞ: 20.121,44 TL SATIŞ: 20.650,18 TL TAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 41.089,00 TL SATIŞ: 41.598,00 TL