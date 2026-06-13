SINAV DUASI TÜRKÇE, ARAPÇA OKUNUŞU: Sınava girmeden ve girerken okunacak dualar hangileri? LGS için başarı ve zihin açıklığı duaları

LGS, YKS, KPSS ve diğer önemli sınavlar öncesinde adaylar hem akademik hazırlıklarını tamamlıyor hem de manevi olarak kendilerini rahatlatacak yöntemlere yöneliyor. Özellikle sınav heyecanını azaltmak, dikkat ve odaklanmayı artırmak isteyen öğrenciler tarafından sınav öncesinde okunabilecek dualar araştırılıyor. Sınava saatler kala birçok aday ve aile, başarı ve huzur için okunabilecek duaları merak ediyor.
Sınav günü yaklaştığında öğrenciler kadar ailelerde de heyecan artıyor. Yoğun çalışma temposunun ardından sınav salonuna girmeye hazırlanan adaylar, zihinlerini sakinleştirmek ve moral bulmak amacıyla dualara yöneliyor. Bu nedenle sınav öncesinde ve sınav sırasında okunabilecek dualar, arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
SINAV DUASI 1
"Allah'ım, senin ilminle başladığım bu yolda, sınavımı kolaylaştır. Beni unutkanlık ve heyecandan koru. Bana öğrendiklerimi hatırlat, bilgimle hareket etmemi sağla. Rızan doğrultusunda başarılı kılmayı nasip eyle. Kendime olan güvenimi arttır, yanılgılardan uzak tut. Karşılaştığım zorlukları aşmamda bana yardımcı ol. Senin rızanı kazanmamı ve hayırlı bir sonuç almayı nasip eyle. Amin."
SINAV DUASI 2 ARAPÇA OKUNUŞU
Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira.
SINAV DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU
Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle. Bu dua sınava girilmeden 3 kez okunursa, Allah imtihana girecek olan kişiye yardımcı olacaktır.
SINAV İÇİN SIRAYA OTURUNCA OKUNACAK DUA
“Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli ” (10 Kere)
ANLAMI: “Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.”
SINAV BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA
“Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû.” (10 kere)
ANLAMI:”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.”
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” (On dokuz defa okunacak)
– Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur’an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.
“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”
ANLAMI:“Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”
– “Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari.”
ANLAMI: Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De’avat,90)
– Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi’s salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)
Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.
Odaklanma ve Anlayış İçin Dua: "Yüce yaratıcı, bana odaklanma gücü ver ve zihnimi aç. Soruları anlamama ve doğru cevaplara yönelmeme yardım et. Bilgimi en iyi şekilde kullanmama ve doğru sonuçlara varmama yardımcı ol."
Huzur ve Sakinlik İçin Dua: "Sınav sırasında huzurlu ve sakin olmamı sağla. Endişelerimin yeteneklerimi gölgelemesine izin verme. Her soruya karşı sakin bir kalp ve zihinle yaklaşmam için bana serenlik ver."
Başarı ve Kavrama İçin Dua: "Bu sınavda başarılı olabilmem için dua ediyorum. Öğrendiklerim, bilgilerim sınavda açığa çıksın. Çalıştıklarımı hatırlayıp etkili bir şekilde uygulayabilmem için bana yardım et."
Güç ve Güven İçin Dua: "Bu meydan okumayı güvenle karşılayabilmem için bana güç ver. Bilgimin ve hazırlığımın farkında olarak sınavıma girebileyim. Zorluklar karşısında yılmadan, en iyi performansımı sergileyebilmem için bana destek ol."