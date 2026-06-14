Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak. MEB’in açıkladığı takvime göre ara tatiller devam edecek ve okullar 25 Haziran 2027'de sona erecek. İşte 2026 ve 2027 eğitim öğretim yılı takvimi ara tatil tarihleri.

1 /5 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Salı günü başlayacak.

2 /5 Okullar ne zaman açılacak? Okullarda birinci dönem zili 14 Eylül Pazartesi çalacak, ilk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Uyum haftası ne zaman? Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek.

3 /5 Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için, yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak. Ara tatiller devam edecek mi, birinci ara tatil ne zaman? 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

4 /5 Yarıyıl tatili ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili ne zaman? İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Bu tarihler Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor.