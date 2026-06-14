TOKİ kurasız ev satışı başvuru ne zaman başlayacak? 20 bin TOKİ açık satış konut başvurusu nereye ve nasıl yapılacak?

TOKİ kurasız ev satışı kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin adet 2+1 ve 3+1 konut, başvuru önceliğine göre açık satışa sunulacak. TOKİ 20 bin konut başvuruları 15 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Konut satın almak isteyen vatandaşlar, TOKİ’nin internet sitesinden satışa çıkarılan projeleri ve konutları inceleyerek başvurularını projenin yetkili Halkbank veya Ziraat Bankası şubesine yapabilecek. Peki TOKİ kurasız konut kampanya şartları nedir, açık satış ev fiyatları ne kadar, ödeme planı nasıl? İşte merak edilenler.
Ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan TOKİ 20 bin konut satışı projesinde başvuru takvimi netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen ve kura sırası bekleme zorunluluğunu ortadan kaldıran 64 ilde açık satış kampanyası kapsamında, fiyatları 2 milyon 100 bin TL'den başlayan 2+1 ve 3+1 daireler için ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli olmayacak.
TOKİ kurasız açık satışlar ne zaman başlayacak?
Herhangi bir gelir sınırı veya ikametgah şartı aranmayan bu tarihi projede, vatandaşların en çok merak ettiği TOKİ kurasız açık satışlar ne zaman başlayacak sorusu da resmiyet kazandı. TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre, başvuru önceliğine göre ev sahibi yapacak olan açık satış süreci 15 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Kendisi veya eşi üzerine kayıtlı bir konutu bulunmayan 18 yaş üstü tüm T.C. vatandaşları, bu tarihler arasında Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden cazip ödeme modelleriyle başvurularını tamamlayarak kurasız bir şekilde yeni yuvalarına kavuşabilecekler.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ikametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?
İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyasında gelir koşulu var mı?
Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası konut teslimleri ne zaman yapılacak?
Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında hangi büyüklükte konutlar olacak?
2+1 ve 3+1 satışa sunulacak. İstenilen konut tipi seçilebilecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında hangi il ve ilçede kaç konut satışa çıkarılacak?
İl ve konut sayıları erişime açıldı. Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satılacağı il ve ilçeler de netleşti. Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut, İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut satılacak.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı olan il ve ilçeler için tıklayın
TOKİ 20 bin kurasız konut satışında evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak?
3 alternatif sunulacak. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilebilecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.