AKARYAKIT FİYATLARI 13 HAZİRAN GÜNCEL FİYATLAR: Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Hafta sonuna girilirken akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin en çok takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, pompa fiyatlarına doğrudan yansırken Brent petrolün varil fiyatındaki gerileme dikkat çekiyor. ABD’nin Orta Doğu politikalarına ilişkin adımları ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin azalması, piyasalarda aşağı yönlü hareketi destekledi.

1 /3 Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişmeler yakından izleniyor. Küresel enerji piyasasında Brent petrol, jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte düşüş eğilimine girerken, bu durumun iç piyasadaki benzin ve motorin fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

2 /3 İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları Tablosu (13 Haziran 2026) Dağıtım şirketleri ve serbest piyasa koşulları nedeniyle akaryakıt fiyatları iller ve hatta ilçeler arasında küçük çaplı bölgesel farklılıklar göstermektedir. Büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatları şu şekildedir: İstanbul Akaryakıt Fiyatları Avrupa Yakası: Benzin litre fiyatı: 63.03 TL Motorin (Mazot) litre fiyatı: 66.41 TL LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.99 TL Anadolu Yakası: Benzin litre fiyatı: 62.87 TL Motorin (Mazot) litre fiyatı: 66.25 TL LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.39 TL