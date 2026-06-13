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AKARYAKIT FİYATLARI 13 HAZİRAN GÜNCEL FİYATLAR: Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI 13 HAZİRAN GÜNCEL FİYATLAR: Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11:0413/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Hafta sonuna girilirken akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin en çok takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, pompa fiyatlarına doğrudan yansırken Brent petrolün varil fiyatındaki gerileme dikkat çekiyor. ABD’nin Orta Doğu politikalarına ilişkin adımları ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin azalması, piyasalarda aşağı yönlü hareketi destekledi.

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişmeler yakından izleniyor. Küresel enerji piyasasında Brent petrol, jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte düşüş eğilimine girerken, bu durumun iç piyasadaki benzin ve motorin fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları Tablosu (13 Haziran 2026)

Dağıtım şirketleri ve serbest piyasa koşulları nedeniyle akaryakıt fiyatları iller ve hatta ilçeler arasında küçük çaplı bölgesel farklılıklar göstermektedir. Büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 63.03 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 66.41 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.99 TL

Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 66.25 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.39 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.99 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 67.51 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.97 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.27 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 67.74 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: Bölgesel olarak değişiklik göstermektedir.

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