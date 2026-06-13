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LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2026? LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor, açıklama geldi mi? LGS net puan hesaplama

LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2026? LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor, açıklama geldi mi? LGS net puan hesaplama

09:2713/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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LGS 2026 sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler için yeni bir süreç başlayacak. Sınavdan çıkan adaylar, verdikleri doğru ve yanlış cevaplara göre kaç net yaptıklarını ve bu netlerin yaklaşık olarak kaç puana karşılık geldiğini hesaplamaya çalışacak. Özellikle tercih dönemine hazırlık yapmak isteyen öğrenciler, LGS puan hesaplama sistemi ve net hesabının nasıl yapıldığını araştırıyor.

Yüz binlerce öğrencinin katıldığı LGS'nin ardından gözler sonuçlara çevrilirken, adaylar puan hesaplama işlemlerine yoğunlaştı. Sınavda yaptıkları doğru ve yanlış sayılarını değerlendirmek isteyen öğrenciler, üç yanlışın bir doğruyu götürüp götürmediği ve puanın hangi kriterlere göre oluştuğu sorularına yanıt arıyor.

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Evet, LGS'de 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir. Sınavda uygulanan ölçme-değerlendirme kriterlerine göre, her alt testin doğru cevap sayısından, o teste ait yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak öğrencinin "ham puanı" yani net sayısı hesaplanır. Bu nedenle boş bırakılan sorular net sayısını etkilemezken, emin olunmadan yapılan rastgele işaretlemeler ve yanlışlar doğrudan doğru sorularınızın puanını düşürmektedir.

LGS NET HESAPLAMA

20 soruluk Türkçe testinde bir öğrenci 17 doğru ve 3 yanlış yapmışsa; 3 yanlış 1 doğruyu götüreceği için öğrencinin temiz neti 17 - (3 / 3) = 16.00 net olarak kayıtlara geçer.

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LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2026? LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor, açıklama geldi mi? LGS net puan hesaplama