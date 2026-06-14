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Dünya Kupası'na kötü başladık: Avustralya 2-0 Türkiye (ÖZET)

Dünya Kupası'na kötü başladık: Avustralya 2-0 Türkiye (ÖZET)

08:5614/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
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Arda Güler'in yaşadığı üzüntü.
Arda Güler'in yaşadığı üzüntü.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Milliler gruptaki sonraki karşılaşmasında Paraguay ile karşılaşacak.

2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Türkiye rakibi Avustralya ile karşı karşıya geldi.

Vancouver'da oynanan mücadeleden ay-yıldızlı ekip 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Grup aşamasına yenilgiyle başlayan milliler, sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı.

Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Irankunda ile 75. dakikada Metcalfe kaydetti.

A Milli Takım gruptaki bir sonraki maçta 20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00'da Paraguay ile oynayacak. Avustralya ise grupta 3 puanı bulunan ABD ile karşılaşacak.


AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇ SONUCU
AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ
Avustralya - Türkiye maçının özetini izlemek için

MAÇTAN NOTLAR
- Kenan Yıldız ikinci yarıda oyunda

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Montella, 46. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine Kenan Yıldız'ı sahaya sürdü.


- İki kez su molası verildi

Karşılaşmanın 22. dakikasında mücadeledeki ilk su molası verildi. Mola sırasında stadyumda şarkılar çalarken, teknik direktörler oyuncularına yeni direktiflerini verdi.

Maçtaki ikinci su molası ise 68. dakikada verildi. BC Place'teki karşılaşmayı 52 bin 497 kişinin izlediği açıklandı.


- Tribünlerde Türk taraftarlar ağır bastı

​​​​​​​Vancouver'daki 52 bin 500 kişilik kapasiteye sahip BC Place Stadı'nda tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Stadyumun tamamı dolarken, kırmızı-beyaz renklerin fazlalığı dikkat çekti.


- Barış Alper'den mohikan saç stili

A Milli Futbol Takımı'nın forvet oyuncularından Barış Alper Yılmaz, yeni saç stiliyle Avustralya maçına çıktı.

Barış Alper, mohikan saç kesim tarzıyla sahaya çıktı. A Milli Futbol Takımı'nın 3. olduğu 2002 Dünya Kupası'nda da Ümit Davala aynı saç kesimiyle turnuvada boy göstermişti.



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