Arda Güler'in maç öncesi tüneldeki sözleri gündem oldu (VİDEO)

A Milli Takım'ın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçında Arda Güler'in tünelde yaptığı motivasyon konuşması dikkat çekti. Genç yıldızın, sözleri sosyal medyada gündem oldu.
A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldiği mücadele öncesinde, milli yıldız Arda Güler'in yaptığı motivasyon konuşması gündem oldu.
Karşılaşma öncesi seremoni için sahaya çıkılmadan önce tünelde genç futbolcunun sözleri yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.
Milli yıldızın, "Haydi abiler haydi! Biz çok daha iyiyiz. İlk dakikadan hissettireceğiz. Haydi!" sözleriyle arkadaşlarına seslendiği anlar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.