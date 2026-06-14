Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Güler'in maç öncesi tüneldeki sözleri gündem oldu (VİDEO)

Arda Güler'in maç öncesi tüneldeki sözleri gündem oldu (VİDEO)

07:4114/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Arda Güler maç öncesi hırslı görüntülendi.
Arda Güler maç öncesi hırslı görüntülendi.

A Milli Takım'ın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçında Arda Güler'in tünelde yaptığı motivasyon konuşması dikkat çekti. Genç yıldızın, sözleri sosyal medyada gündem oldu.

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldiği mücadele öncesinde, milli yıldız Arda Güler'in yaptığı motivasyon konuşması gündem oldu.

Karşılaşma öncesi seremoni için sahaya çıkılmadan önce tünelde genç futbolcunun sözleri yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.

Milli yıldızın, "Haydi abiler haydi! Biz çok daha iyiyiz. İlk dakikadan hissettireceğiz. Haydi!" sözleriyle arkadaşlarına seslendiği anlar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.




#Türkiye
#Arda Güler
#Avustralya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kurasız ev satışı başvuru ne zaman başlayacak? 20 bin TOKİ açık satış konut başvurusu nereye ve nasıl yapılacak?