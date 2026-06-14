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Eren Elmalı'nın yeni tarzı dikkat çekti

Eren Elmalı'nın yeni tarzı dikkat çekti

06:5214/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Eren Elmalı
Eren Elmalı

A Milli Takım'ın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçında gözler Eren Elmalı'nın üzerindeydi. Milli yıldızın örgülü yeni saç stili sosyal medyada gündem oldu.

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi dikkat çeken detaylardan biri de Eren Elmalı'nın imaj değişikliği oldu.

Son günlerde antrenmanlarda saç bandıyla görüntülenen milli futbolcu, Avustralya maçı öncesinde ortaya çıkan yeni görüntülerinde örgülü saç stiliyle dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Elmalı'nın yeni tarzı, taraftarlar arasında da büyük ilgi gördü.



#Eren Elmalı
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