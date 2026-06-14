Tüm Türkiye'nin tam 24 yıldır hasretle, özlemle ve büyük bir umutla beklediği o tarihi gün nihayet geldi çattı! A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk büyük sınavında Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Grubun açılış maçında ABD'nin Paraguay'ı 4-1 mağlup etmesinin ardından, "Bizim Çocuklar" da turnuvaya galibiyetle başlayıp liderlik yarışına ortak olmak istiyor. Peki, tarihi mücadele saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz nasıl izlenecek? İşte tüm detaylar...

1 /15 A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk sınavına Avustralya karşısında çıkacak.



2 /15 Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 07.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peru Futbol Federasyonu'ndan Kevin Ortega olacak.



3 /15 Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alan Türkiye, tarihindeki üçüncü Dünya Kupası heyecanını yaşayacak. İlk olarak 1954'te turnuvaya katılan ay-yıldızlılar, Batı Almanya, Macaristan ve Güney Kore'nin yer aldığı gruptan çıkamamıştı. 2002'de Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda ise dünya üçüncüsü olarak tarihinin en büyük başarısına imza atmıştı.



4 /15 Bugüne kadar Dünya Kupaları'nda toplam 10 maça çıkan milliler, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 20 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.



5 /15 Teknik direktör Tony Popovic yönetimindeki Avustralya ise tarihinde yedinci kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. İlk kez 1974'te finallere katılan Okyanusya temsilcisi, son beş Dünya Kupası'nın tamamında yer almayı başardı.

6 /15 Turnuvadaki en iyi derecelerini 2006 ve 2022'de son 16 turuna yükselerek elde eden Avustralya, Dünya Kupaları'nda oynadığı 20 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Avustralya bu karşılaşmalarda 17 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü.

7 /15 Avustralya ile 3. kez

A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Milliler, rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı da kazanmayı başardı. Mayıs 2004'te oynanan karşılaşmalarda Türkiye sahadan 1-0 ve 3-1'lik galibiyetlerle ayrılmıştı.



8 /15 Montella yönetiminde 34. maç

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 34'üncü sınavında Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında sahaya çıkacak.

İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 9'u özel 33 maça çıkan milliler, 20 galibiyet, 8 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gole engel olamadı.







9 /15 Maçtan notlar

Bugüne kadar Dünya Kupası'nda 10 maça çıkan Türkiye'nin (5G 1B 4M) aldığı dört mağlubiyetin ikisi Brezilya (2002), ikisi Batı Almanya (1954) karşısında geldi.



Toplamda yedinci ve üst üste altıncı kez Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan Avustralya, bugüne kadar katıldığı hiçbir turnuvada son 16 turunu geçemedi.



10 /15 2006 ile 2022 arasında düzenlenen beş Dünya Kupası'nda en fazla mağlubiyet alan ülke, bu turnuvalarda oynadığı 17 maçın 10'unu kaybeden Avustralya.



Eleme grubunu Japonya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Avustralya, bu süreçteki tek mağlubiyetini Bahreyn karşısında aldı (0-1).



11 /15 Türkiye, 2026 Dünya Kupası elemelerinde kornerden beş gol attı. Bu süreçte rakip fileleri bu şekilde Türkiye'den daha fazla havalandıran tek Avrupa takımı Çekya'ydı (7).



Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası elemelerinde attığı 17 golü (kendi kalesine atılanlar hariç) 12 farklı oyuncu kaydetti. Bu süreçte rakip fileleri 2+ kez havalandırabilen sadece üç oyuncu vardı: Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız (3) & Merih Demiral (2).



Türkiye'nin Dünya Kupası eleme sürecinde attığı gollerin %42'sinde (8/19) asisti yapan oyuncular Hakan Çalhanoğlu (4) ve Arda Güler'di (4).



12 /15 Mathew Leckie, Dünya Kupası tarihinde Avustralya formasıyla Tim Cahill (2006, 2010 & 2014) ve Mile Jedinak'ın (2014 & 2018) ardından 2+ turnuvada gol atan üçüncü oyuncu olmak istiyor.



Vincenzo Montella, Şenol Güneş'in ardından Türkiye'yi hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'na götüren ikinci teknik direktör konumunda.



13 /15 AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Avustralya - Türkiye maçı 14 Haziran Pazar sabahı saat 07.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



14 /15 AVUSTRALYA - TÜRKİYE CANLI İZLE Avustralya - Türkiye maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.

