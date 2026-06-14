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Hafızalar 2002 Dünya Kupası’na gitti: Milli yıldız saç stili ile dikkat çekti

Hafızalar 2002 Dünya Kupası’na gitti: Milli yıldız saç stili ile dikkat çekti

06:5314/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
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A Milli Futbol Takımımız 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak. Maç saat 07.00’de başlayacak. Ay-yıldızlılar kritik maç öncesinde sahaya çıkarak ısınma hareketleri yaptı. Milli yıldızın saç stili hafızaları 2002 Dünya Kupası’na götürdü.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, mücadele öncesi yapılan ısınma sırasında dikkat çeken bir detay sosyal medyada gündem oldu.


Ay-yıldızlı futbolcular, TSİ 07.00'de başlayacak kritik karşılaşma öncesinde sahaya çıkarak son hazırlıklarını yaparken, milli yıldızlardan birinin tercih ettiği saç stili futbolseverleri 2002 Dünya Kupası günlerine götürdü.

Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birinin elde edildiği 2002 Dünya Kupası'nda yer alan futbolcuların ikonik saç modellerini hatırlatan görüntü, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. 


Galatasaraylı yıldız Barış Alper Yılmaz 2002 Dünya Kupası’ndaki Ümit Davala’yı andıran saç stili dikkatleri üzerine çekti. Taraftarlar, milli yıldızın tarzını o dönemin unutulmaz isimleriyle kıyaslarken, nostaljik yorumlar peş peşe geldi.


24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşayan A Milli Takım'da mücadele öncesi ortaya çıkan bu görüntü, 2002 ruhunu hatırlatırken, futbolseverler arasında da "Tarih tekerrür eder mi?" yorumlarına neden oldu.


Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, Avustralya karşısında Dünya Kupası'na galibiyetle başlamayı hedeflerken, milli yıldızın saç stili maç öncesinin en çok konuşulan detaylarından biri olmayı başardı.


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