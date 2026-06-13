TOKİ 64 İLDE 20 BİN KONUT İÇİN LİSTE AÇIKLANDI! TOKİ 20 Bin Konut Satışı Hangi İllerde Yapılacak? TOKİ Konut Satışı Yapılacak İl Listesi

TOKİ KURASIZ 20 BİN SATILIK KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Konut fiyatları ilin konumu ve daire büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

TOKİ 2+1 konut fiyatları

2,1 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Aylık taksitler yaklaşık 18 bin TL seviyesinden başlayacak.

Peşin satış fiyatları 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL arasında değişecek.

3+1 Konut Fiyatları

2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL arasında satışa sunulacak.

Bazı illerde fiyatlar 3,3 milyon TL seviyesinden başlayacak.

Konut satışları 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek. Konut satış fiyatları il ve konut büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.